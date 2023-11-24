«ПСЖ» — «Монако»: Рамуш открыл счет в матче

«ПСЖ» повел в домашнем матче с «Монако» в 13-м туре чемпионата Франции — 1:0.

Гол на 18-й минуте забил Гонсалу Рамуш. Форвард парижан добил мяч в ворота после того, как вратарь монегасков Филипп Кен отбил его перед собой.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.