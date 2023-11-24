«ПСЖ» — «Монако»: Мбаппе реализовал пенальти

«ПСЖ» во второй раз вышел вперед в домашнем матче с «Монако» в 13-м туре чемпионата Франции — 2:1.

Пенальти на 39-й минуте реализовал Килиан Мбаппе. Экс-игрок монегасков не стал праздновать гол. Мбаппе забил 14-й гол в этом сезоне лиги 1.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.