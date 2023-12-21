Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Метцем»

«ПСЖ» обыграл «Метц» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва нападающий Кильян Мбаппе оформил дубль, а также один мяч забил Витинья. У гостей отличился Матье Удол.

«ПСЖ» набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице лиги 1 после первого круга. «Метц» идет на 14-й строчке — 16 очков.