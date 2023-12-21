Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Метцем»
«ПСЖ» обыграл «Метц» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
В первом тайме голов забито не было. После перерыва нападающий Кильян Мбаппе оформил дубль, а также один мяч забил Витинья. У гостей отличился Матье Удол.
«ПСЖ» набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице лиги 1 после первого круга. «Метц» идет на 14-й строчке — 16 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.12
|23:00
|
Брест – Лорьян
|4 : 0
|20.12
|23:00
|
Клермон Фут – Ренн
|1 : 3
|20.12
|23:00
|
Лион – Нант
|1 : 0
|20.12
|23:00
|
Монпелье – Марсель
|1 : 1
|20.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|2 : 0
|20.12
|23:00
|
ПСЖ – Метц
|3 : 1
|20.12
|23:00
|
Реймс – Гавр
|1 : 0
|20.12
|23:00
|
Страсбур – Лилль
|2 : 1
|20.12
|23:00
|
Тулуза – Монако
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6
Новости