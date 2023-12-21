«Лион» обыграл «Нант» и покинул зону вылета

«Лион» переиграл «Нант» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Парк ОЛ» в Лионе.

Единственный гол забил нападающий Александр Ляказетт на 49-й минуте. Экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен, выступающий за «ткачей», получил красную карточку на 84-й минуте. Благодаря победе «Лион» покинул зону вылета.

В других встречах «Брест» разгромил «Лорьян» (4:0), «Клермон» дома проиграл «Ренну» (1:3), «Монпелье» и «Марсель» сыграли вничью (1:1), «Ницца» переиграла «Ланс» (2:0), а «Страсбур» победил «Лилль» (2:1).