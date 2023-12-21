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Сегодня, 01:24

«Лион» обыграл «Нант» и покинул зону вылета

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» переиграл «Нант» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Парк ОЛ» в Лионе.

Единственный гол забил нападающий Александр Ляказетт на 49-й минуте. Экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен, выступающий за «ткачей», получил красную карточку на 84-й минуте. Благодаря победе «Лион» покинул зону вылета.

Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:0
Нант

В других встречах «Брест» разгромил «Лорьян» (4:0), «Клермон» дома проиграл «Ренну» (1:3), «Монпелье» и «Марсель» сыграли вничью (1:1), «Ницца» переиграла «Ланс» (2:0), а «Страсбур» победил «Лилль» (2:1).

Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
4:0
Лорьян
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
1:3
Ренн
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
1:1
Марсель
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
2:0
Ланс
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:1
Лилль

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/
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Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Метцем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.12 23:00
Брест – Лорьян
 4 : 0
20.12 23:00
Клермон Фут – Ренн
 1 : 3
20.12 23:00
Лион – Нант
 1 : 0
20.12 23:00
Монпелье – Марсель
 1 : 1
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 2 : 0
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
 3 : 1
20.12 23:00
Реймс – Гавр
 1 : 0
20.12 23:00
Страсбур – Лилль
 2 : 1
20.12 23:00
Тулуза – Монако
 1 : 2
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 8
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 13 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 15 1 6
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