Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 01:04

«Гавр» проиграл «Реймсу». Кузяев вышел на поле в конце матча

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Реймс» обыграл «Гавр» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

На 21-й минуте гости остались в меньшинстве, так как полузащитник Рассул Ндиайе получил красную карточку. Шампаньцы быстро воспользовались численным преимуществом и благодаря голу Кейто Накамуры вышли вперед. Его забитый мяч стал единственным во встрече.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле на 84-й минуте встречи, выйдя на замену вместо Кристофера Опери.

«Реймс» набрал 26 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Гавр» идет на 11-й строчке — 19 очков.

Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:0
Гавр
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/
1
0
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Боевики ВСУ обстреляли республиканский травматологический центр в Донецке
СБ ООН перенес голосование по проекту гуманитарной резолюции по Газе
Авиакомпания «Россия» скоро получит необходимые разрешения для полетов в Пекин
Блинкен согласился с Путиным в решающем значении помощи США для Украины
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монако» обыграл «Тулузу». Головин получил красную карточку

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Метцем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.12 23:00
Брест – Лорьян
 4 : 0
20.12 23:00
Клермон Фут – Ренн
 1 : 3
20.12 23:00
Лион – Нант
 1 : 0
20.12 23:00
Монпелье – Марсель
 1 : 1
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 2 : 0
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
 3 : 1
20.12 23:00
Реймс – Гавр
 1 : 0
20.12 23:00
Страсбур – Лилль
 2 : 1
20.12 23:00
Тулуза – Монако
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 8
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 13 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 15 1 6
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости