«Гавр» проиграл «Реймсу». Кузяев вышел на поле в конце матча
«Реймс» обыграл «Гавр» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.
На 21-й минуте гости остались в меньшинстве, так как полузащитник Рассул Ндиайе получил красную карточку. Шампаньцы быстро воспользовались численным преимуществом и благодаря голу Кейто Накамуры вышли вперед. Его забитый мяч стал единственным во встрече.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле на 84-й минуте встречи, выйдя на замену вместо Кристофера Опери.
«Реймс» набрал 26 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Гавр» идет на 11-й строчке — 19 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
|20.12
|23:00
|
Брест – Лорьян
|4 : 0
|20.12
|23:00
|
Клермон Фут – Ренн
|1 : 3
|20.12
|23:00
|
Лион – Нант
|1 : 0
|20.12
|23:00
|
Монпелье – Марсель
|1 : 1
|20.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|2 : 0
|20.12
|23:00
|
ПСЖ – Метц
|3 : 1
|20.12
|23:00
|
Реймс – Гавр
|1 : 0
|20.12
|23:00
|
Страсбур – Лилль
|2 : 1
|20.12
|23:00
|
Тулуза – Монако
|1 : 2
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6