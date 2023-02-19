Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:56

Голы Мбаппе, Неймара и Месси принесли «ПСЖ» победу над «Лиллем»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
19 февраля. «ПСЖ» — «Лилль» — 4:3.
Фото AFP

«ПСЖ» одолел «Лилль» в матче 24-го тура чемпионата Франции со счетом 4:3.

Уже на 11-й минуте счет открыл нападающий парижан Килиан Мбаппе, на 17-й минуте преимущество хозяев поле увеличил форвард Неймар.

Однако потом футболисты «Лилля» забили три гола подряд: в первом тайме отличился защитник Бафоде Диаките, а во втором — форварды Джонатан Дэвид (с пенальти) и Джонатан Бамба.

К тому же в самом начале второго тайма серьезную травму получил Неймар. Бразильца унесли с поля на носилках.

И все же «ПСЖ» смог переломить ход встречи. В конце второго тайма второй гол в матче забил Мбаппе.

А в добавленное время победный мяч забил форвард парижан Лионель Месси.

Парижский клуб лидирует в турнирной таблице (57 очков), и опережает идущий вторым «Марсель» на 8 очков, проведя на одну игру больше.

Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 15:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
4:3
Лилль

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
2
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Верратти: «Невозможно представить его в другом клубе, он хочет выступать за «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
17
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Осер – Лион
 2 : 1
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 2 : 1
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 4 : 3
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 - : -
19.02 19:05
Ланс – Нант
 - : -
19.02 22:45
Тулуза – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 19 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости