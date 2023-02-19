Агент Верратти: «Невозможно представить его в другом клубе, он хочет выступать за «ПСЖ»

Рафаэла Пимьента, агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, заявила, что футболист не собирается покидать команду.

«Будущее Марко Верратти? Невозможно представить Верратти в другом клубе, он хочет выступать за «ПСЖ». Невозможно. Он любит «ПСЖ», — приводит слова Пимьенты Telefoot.

30-летний Верратти выступает за французскую команду с лета 2012 года. В текущем сезоне итальянец сыграл в составе «ПСЖ» 25 матчей и отдал одну результативную передачу.

Контракт полузащитника истекает летом 2026 года.