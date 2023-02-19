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Неймар получил травму голеностопа в матче против «Лилля». Такую же травму он получил на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Неймар.
Фото AFP
Травма Неймара.
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Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму голеностопа в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля».

Бразильский форвард был заменен в начале второго тайма.

Отмечается, что футболист снова повредил правый голеностоп, травму которого он получил во время ЧМ-2022.

Травма Неймара.
Травма Неймара.

Как пишет инсайдер Адриен Гренье, Неймар до сих пор испытывал проблемы с ногой, так как не восстановился на сто процентов.

В 19 матчах текущего сезона лиги 1 Неймар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Неймар Сантос
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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