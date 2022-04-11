«ПСЖ» летом хочет купить нападающего «Бенфики»

«ПСЖ» является одним из главных претендентов на приобретение нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, сообщает инсайдер Давид Орнштейн.

Однако пока французский клуб не делал официального предложения. Были проведены только предварительные переговоры.

Ранее появлялась информация, что на 22-летнего уругвайца претендует «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Нуньес провел 35 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.