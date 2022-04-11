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Сегодня, 13:30

Нападающий Сарабия вернется в «ПСЖ» из аренды в «Спортинге»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия, проводящий сезон в лиссабонском «Спортинге» на правах аренды, вернется летом в стан парижан, сообщает L'Equipe.

29-летний испанец забил 18 голов за лиссабонский клуб в этом сезоне, но его нынешний клуб не может позволить себе подписать игрока на постоянной основе.

Это означает, что он вернется в «ПСЖ», контракт с которым у форварда истекает через два года.

Парижский клуб собирается в летнее трансферное окно избавиться от нескольких игроков группы атаки — Анхеля Ди Марии, Юлиана Дракслера и Мауро Икарди.

Пабло Сарабия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
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 - : -
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 - : -
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