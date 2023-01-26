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Сегодня, 22:08

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Лиона» Райаном Шерки

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Лиона» Райан Шерки может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство серьезно заинтересовано в приобретении 19-летнего хавбека. Если «ПСЖ» не сможет подписать Шерки зимой, то попытается сделать это летом.

Действующее соглашение француза с «Лионом» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел на поле 646 минуты в 18 матчах за французский клуб, забил один гол и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
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 - : -
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Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
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 - : -
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Страсбур – Тулуза
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