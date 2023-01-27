«Монако» продал вратаря Лекома в «Монпелье»
Голкипер Бенжамен Леком перешел из «Монако» в «Монпелье». Клубы на официальных сайтах подтвердили трансфер 31-летнего француза. Сумма сделки не разглашается.
Как отметила пресс-служба «Монпелье», Лекомт призван заменить Йонаса Омлина, который несколько дней назад перешел в «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Ранее Леком уже выступал за «Монпелье». Он с 2017 по 2019 год играл за паладинов — 79 матчей и 81 пропущенный мяч.
Сезон-2022/23 вратарь начинал на правах аренды в «Эспаньоле», за который сыграл 10 матчей, пропустил 14 голов и получил 1 красную карточку.
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|
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|5
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|32-13
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|
3
|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|
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|19
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|5
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|29-34
|23
|
13
|Нант
|19
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|9
|6
|21-24
|21
|
14
|Труа
|19
|4
|6
|9
|30-40
|18
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
16
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|
17
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|
18
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
19
|Осер
|19
|3
|4
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|16-41
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|
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|Анже
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|8
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|27.01
|23:00
|
Лорьян – Ренн
|- : -
|28.01
|19:00
|
Труа – Ланс
|- : -
|28.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|29.01
|15:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|29.01
|17:00
|
Осер – Монпелье
|- : -
|29.01
|17:00
|
Брест – Анже
|- : -
|29.01
|17:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|29.01
|17:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|29.01
|19:05
|
Аяччо – Лион
|- : -
|29.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|13
|1
|2
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