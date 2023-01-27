«Монако» продал вратаря Лекома в «Монпелье»

Голкипер Бенжамен Леком перешел из «Монако» в «Монпелье». Клубы на официальных сайтах подтвердили трансфер 31-летнего француза. Сумма сделки не разглашается.

Как отметила пресс-служба «Монпелье», Лекомт призван заменить Йонаса Омлина, который несколько дней назад перешел в «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Ранее Леком уже выступал за «Монпелье». Он с 2017 по 2019 год играл за паладинов — 79 матчей и 81 пропущенный мяч.

Сезон-2022/23 вратарь начинал на правах аренды в «Эспаньоле», за который сыграл 10 матчей, пропустил 14 голов и получил 1 красную карточку.