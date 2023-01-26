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Президент «Лиона» заявил, что защитник Густо останется в клубе. Им интересовались «Челси» и «МЮ»

Президент «Лиона» сообщил, что Мало Густо и Карл Токо-Экамби останутся в клубе
Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что защитник Мало Густо и нападающий Карл Токо-Экамби останутся в клубе.

«Я имею удовольствие подтвердить, что Карл Токо-Экамби, а также Мало Густо продолжат играть в «Лионе». По крайней мере до 30 июня 2023 года», — написал Олас в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Токо-Экамби перейдет в «Ренн» на правах аренды, а Густо интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Густо — воспитанник «Лиона». В сезоне-2022/23 он принял участие в 15 матчах лиги 1 и сделал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Twitter
Футбол
ФК Лион
Жан-Мишель Олас
0
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 - : -
29.01 17:00
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