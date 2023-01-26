Президент «Лиона» заявил, что защитник Густо останется в клубе. Им интересовались «Челси» и «МЮ»

Президент «Лиона» сообщил, что Мало Густо и Карл Токо-Экамби останутся в клубе

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что защитник Мало Густо и нападающий Карл Токо-Экамби останутся в клубе.

«Я имею удовольствие подтвердить, что Карл Токо-Экамби, а также Мало Густо продолжат играть в «Лионе». По крайней мере до 30 июня 2023 года», — написал Олас в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Токо-Экамби перейдет в «Ренн» на правах аренды, а Густо интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Густо — воспитанник «Лиона». В сезоне-2022/23 он принял участие в 15 матчах лиги 1 и сделал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.