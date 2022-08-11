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Сегодня, 10:35

«ПСЖ» хочет подписать защитника «Лейпцига» Симакана

Иван Торопцев
Корреспондент
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«ПСЖ» претендует на защитника «Лейпцига» Мохамеда Симакана, сообщает L'Equipe.

Парижане переключили свое внимание на 22-летнего француза после того, как переговоры по трансферу Милана Шкриньяра из «Интера» провалились.

В нынешнем сезоне Симакан принял участие в 2 матчах «Лейпцига» и не отличился результативными действиями, получив 1 желтую карточку. В прошлом сезоне у него 1 гол, 1 голевая передача и 11 желтых карточек в 40 играх во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Pour-le-psg-mohamed-simakan-rb-leipzig-est-l-alternative-a-la-piste-milan-skriniar/1347587
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