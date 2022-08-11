«ПСЖ» хочет подписать защитника «Лейпцига» Симакана

«ПСЖ» претендует на защитника «Лейпцига» Мохамеда Симакана, сообщает L'Equipe.

Парижане переключили свое внимание на 22-летнего француза после того, как переговоры по трансферу Милана Шкриньяра из «Интера» провалились.

В нынешнем сезоне Симакан принял участие в 2 матчах «Лейпцига» и не отличился результативными действиями, получив 1 желтую карточку. В прошлом сезоне у него 1 гол, 1 голевая передача и 11 желтых карточек в 40 играх во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.