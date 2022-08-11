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«ПСЖ» намерен продать Кереру. На защитника претендуют «Вест Хэм» и «Севилья»

«ПСЖ» намерен продать защитника Кереру
Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» намерен продать защитника Тило Кереру, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на 25-летнего немца претендуют «Вест Хэм» и «Севилья».

В прошедшем сезоне Керер принял участие в 34 матчах за парижан во всех турнирах и забил два мяча. Контракт полузащитника клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1557525555104342016
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