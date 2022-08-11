«ПСЖ» намерен продать Кереру. На защитника претендуют «Вест Хэм» и «Севилья»
«ПСЖ» намерен продать защитника Кереру
«ПСЖ» намерен продать защитника Тило Кереру, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, на 25-летнего немца претендуют «Вест Хэм» и «Севилья».
В прошедшем сезоне Керер принял участие в 34 матчах за парижан во всех турнирах и забил два мяча. Контракт полузащитника клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
9
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
15
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
17
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
19
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|13.08
|18:00
|
Монако – Ренн
|- : -
|13.08
|22:00
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|14.08
|14:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
|14.08
|16:00
|
Аяччо – Ланс
|- : -
|14.08
|16:00
|
Осер – Анже
|- : -
|14.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|14.08
|16:00
|
Труа – Тулуза
|- : -
|14.08
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|14.08
|21:45
|
Брест – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|2
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Седрик Бакамбю
Марсель
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1
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