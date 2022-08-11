«ПСЖ» намерен продать Кереру. На защитника претендуют «Вест Хэм» и «Севилья»

«ПСЖ» намерен продать защитника Тило Кереру, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на 25-летнего немца претендуют «Вест Хэм» и «Севилья».

В прошедшем сезоне Керер принял участие в 34 матчах за парижан во всех турнирах и забил два мяча. Контракт полузащитника клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.