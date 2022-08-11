«ПСЖ» продаст Калимуэндо в «Ренн» за 24-25 миллионов евро и вложит эти деньги в покупку Руиса

«ПСЖ» собирается оформить две сделки в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане продадут нападающего Арно Калимуэндо в «Ренн» за 24-25 миллионов евро.

Отмечается, что клуб вложит эти деньги в покупку полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.

В прошедшем сезоне Руис забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач в 38 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Калимуэндо выступал в аренде за «Ланс» и забил 12 мячей в 32 встречах.