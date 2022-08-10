«ПСЖ» хочет как можно быстрее избавиться от Икарди

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди исключен из состава команды, сообщает L'Equipe. Футболист попал в список «ненужных» игроков парижского клуба.

По данным источника, «ПСЖ» хочет избавиться от игрока, так как между ними натянутые отношения. «Монца» является одним из претендентов на 29-летнего нападающего. Также клуб может арендовать Икарди с правом выкупа.

Контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне он провел 24 матча в лиге 1, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.