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Сегодня, 22:27

«ПСЖ» хочет как можно быстрее избавиться от Икарди

Виктория Кравченко
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди исключен из состава команды, сообщает L'Equipe. Футболист попал в список «ненужных» игроков парижского клуба.

По данным источника, «ПСЖ» хочет избавиться от игрока, так как между ними натянутые отношения. «Монца» является одним из претендентов на 29-летнего нападающего. Также клуб может арендовать Икарди с правом выкупа.

Контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне он провел 24 матча в лиге 1, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.

Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Лион 1 1 0 0 2-1 3
4
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
6
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
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 Монако 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
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 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
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 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
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 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
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 Осер 1 0 0 1 1-4 0
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 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
17
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
18
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
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Аяччо – Ланс
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Осер – Анже
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 - : -
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Лилль

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