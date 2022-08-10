Алексис Санчес после перехода в «Марсель»: «Единственный французский клуб, который выигрывал Лигу чемпионов»

Нападающий Алексис Санчес прокомментировал переход в «Марсель». 33-летний чилиец заключил контракт до 2024 года.

«У клуба большая история. Это единственный французский клуб, который выигрывал Лигу чемпионов. Также они были чемпионами Франции около десяти лет назад. Я здесь, чтобы побеждать. Приезд в «Марсель» — вызов для меня. Сделаю все, чтобы выиграть трофей», — сказал футболист на пресс-конференции.

8 августа Санчес расторг соглашение с «Интером». В прошедшем сезоне нападающий забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач в 38 матчах за «нерадзурри» во всех турнирах.