Пономарев считает, что Головину следует покинуть «Монако»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что бывшему полузащитнику московского клуба Александру Головину следует покинуть «Монако».

«Монако» сейчас не самая сильная команда, но иногда там собираются хорошие игроки, поэтому есть что почерпнуть от них. Если Головин полностью созрел в Европе, то пусть лучше там и остается. Вернуться в ЦСКА? Это не в его интересах. Александр давно перерос уровень «армейской» команды. Лучше перейти в более солидный клуб, чем «Монако». Например, в итальянскую или немецкую команду. Там футбол интереснее и жестче, чем во Франции", — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах французской Лиги-1, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами. 26-летний россиянин играет за «Монако» с 2018 года, куда он перешел из ЦСКА.

Французский клуб в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов в гостях уступил ПСВ (2:3 (после д. в.) и вылетел в Лигу Европы.