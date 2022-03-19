Во Франции сообщили, что Серхио Рамос не собирается покидать «ПСЖ»

Защитник Серхио Рамос не планирует покидать «ПСЖ» предстоящим летом, утверждает L'Equipe.

35-летний испанец хочет отработать до конца свой контракт, который истекает в 2023 году. Футболист понимает, что в этом сезоне «не оправдал доверие», так что хочет реабилитироваться в глазах руководства и болельщиков парижан.

Защитник прошлым летом бесплатно перешел из «Реала» в «ПСЖ». С тех пор из-за проблем со здоровьем он провел лишь 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» уже контактировал с окружением Рамоса.