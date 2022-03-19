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Сегодня, 14:00

Во Франции сообщили, что Серхио Рамос не собирается покидать «ПСЖ»

L'Equipe: Серхио Рамос не собирается покидать «ПСЖ»
Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Серхио Рамос не планирует покидать «ПСЖ» предстоящим летом, утверждает L'Equipe.

35-летний испанец хочет отработать до конца свой контракт, который истекает в 2023 году. Футболист понимает, что в этом сезоне «не оправдал доверие», так что хочет реабилитироваться в глазах руководства и болельщиков парижан.

Защитник прошлым летом бесплатно перешел из «Реала» в «ПСЖ». С тех пор из-за проблем со здоровьем он провел лишь 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» уже контактировал с окружением Рамоса.

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15%

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16%

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П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

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ТБ 2.5

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1.87

Обе забьют - нет

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1.73
Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Месси может пропустить матч против «Монако» из-за болезни
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
Результаты / календарь
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38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 1 : 1
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
19.03 23:00
Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
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ПСЖ

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Лионель Месси

ПСЖ

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Тежи Саванье

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