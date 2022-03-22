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Кингсли Коман рассказал, почему покинул «ПСЖ» в 2014 году

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассказал, почему в 2014 году покинул «ПСЖ».

«Дело было не в деньгах. Я хотел больше игрового времени. Но в «ПСЖ» я не мог этого получить. Поэтому я попросил отпустить меня в аренду, но разрешения я не получил, поэтому решил уйти.

Сложность ситуации в «ПСЖ» заключается в том, что они хотят результатов прямо сейчас. Может, у них тогда не было терпения», — сказал Коман в интервью Canal+.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 17 матчей в бундеслиге, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.

Кингсли Коман
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
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 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
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 Монако 29 12 8 9 43-30 44
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 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
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 Лион 29 11 10 8 40-37 42
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 Нант 29 12 6 11 36-31 42
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 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
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 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
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 Брест 29 9 8 12 36-43 35
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 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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 - : -
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