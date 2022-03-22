Кингсли Коман рассказал, почему покинул «ПСЖ» в 2014 году

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассказал, почему в 2014 году покинул «ПСЖ».

«Дело было не в деньгах. Я хотел больше игрового времени. Но в «ПСЖ» я не мог этого получить. Поэтому я попросил отпустить меня в аренду, но разрешения я не получил, поэтому решил уйти.

Сложность ситуации в «ПСЖ» заключается в том, что они хотят результатов прямо сейчас. Может, у них тогда не было терпения», — сказал Коман в интервью Canal+.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 17 матчей в бундеслиге, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.