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«Монако» представил комплект третьей формы на сезон-2023/24

Виктория Кравченко
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«Монако» представил комплект третьей формы на сезон-2023/24.
Фото ФК «Монако»
«Монако» представил комплект третьей формы на сезон-2023/24.
Фото ФК «Монако»
«Монако» представил комплект третьей формы на сезон-2023/24.
Фото ФК «Монако»
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«Монако» представил новую форму на сезоне-2023/24. Резервный комплект выполнен в белых и голубых цветах, что является отсылкой к Средиземному морю.

Таким образом клуб хочет внести свой вклад в повышение осведомленности о хрупкости морского мира и защите его биоразнообразия.

«Монако» представил комплект третьей формы на сезон-2023/24.
Фото ФК «Монако»
«Монако» представил комплект третьей формы на сезон-2023/24.
Фото ФК «Монако»

В рамках сотрудничества с Океанографическим институтом, технический спонсор команды и «Монако» приняли решение перечислять 5 евро с каждой проданной футболки, тем самым поддерживая инициативы института по сохранению окружающей среды.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5/
ФК Монако
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