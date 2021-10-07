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«ПСЖ» предложит Мбаппе новый контракт: 36 миллионов евро на 5 лет

«ПСЖ» готов предложить нападающему Килиану Мбаппе новый контракт на 5 лет
12:27
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
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«ПСЖ» не оставляет попыток постараться сохранить в команде нападающего Килиана Мбаппе, который все же склоняется к уходу из клуба. Парижане готовы дать 22-летнему французу новый контракт на 5 лет с зарплатой в 36 миллионов евро за сезон, пишет инсайдер Николо Скира.

Ранее мама Мбаппе Файза Ламари сообщила, что переговоры о продлении контракта ее сына с «ПСЖ» проходят хорошо.

Тем временем «Реал» также уже выслал предварительный вариант контракта. Мбаппе предлагают контракт на 6 лет с зарплатой 40 миллионов евро за сезон.

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Иван Шитик все материалы автора

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