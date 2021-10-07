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Президент ла лиги: «Я могу доказать, что «ПСЖ» нарушает финансовый фэйр-плей. Этот клуб вредит европейскому футболу»

Президент ла лиги обвинил «ПСЖ» в нарушении финансового фэйр-плей
14:47
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Президент ла лиги Хавьер Тебас обвинил «ПСЖ» в нарушении правил финансового фэйр-плей.

«Я критикую «ПСЖ», потому что этот клуб не генерирует столько денег, сколько стоит его состав. Это искажает ситуацию в экономике европейского футбола. Как «ПСЖ» может объяснить тот факт, что состав этой команды стоит около 600 миллионов евро? Если ты выигрываешь чемпионат Франции, то зарабатываешь не больше 45 миллионов евро.

Я обращался к президенту «ПСЖ» и президенту французской лиги с просьбой показать мне цифры, финансовые отчеты, как у нас, но мне никто не ответил. Они всегда тут как тут, когда нужно меня покритиковать, но отвечать мне не хотят. Я могу доказать, что «ПСЖ» нарушает финансовый фэйр-плей, причем с цифрами. Мне без разницы, останутся ли Месси и Неймар в «ПСЖ», дело в том, что этот клуб причиняет вред европейскому футболу, и этого мнения придерживаюсь далеко не я один», — приводит L'Equipe слова Тебаса.

В августе 2021 года президент «Баварии» Герберт Хайнер также высказывался о возможных нарушениях финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ».

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Javier-tebas-je-peux-montrer-les-tricheries/1290564

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Иван Торопцев все материалы автора

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