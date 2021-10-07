«Я не ошибся». Месси не жалеет о переходе в «ПСЖ»

Журнал France Football в Twitter опубликовал обложку нового номера, котоырй выйдет в октябре.

На нее попал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. На обложку также вынесена цитата аргентинца: «Я не ошибся», — приводятся слова аргентинца из эксклюзивного интервью.

La une de France Football de ce samedi avec la liste des nomm?s du Ballon d'Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d'Or nominations



???#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB — France Football (@francefootball) October 6, 2021

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом этого года в статусе свободного агента. В пяти матчах за новый клуб 34-летний игрок забил 1 гол.