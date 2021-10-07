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«Я не ошибся». Месси не жалеет о переходе в «ПСЖ»

Лионель Месси заявил, что не жалеет об уходе из «Барселоны» и переходе в «ПСЖ»
12:16
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Журнал France Football в Twitter опубликовал обложку нового номера, котоырй выйдет в октябре.

На нее попал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. На обложку также вынесена цитата аргентинца: «Я не ошибся», — приводятся слова аргентинца из эксклюзивного интервью.

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом этого года в статусе свободного агента. В пяти матчах за новый клуб 34-летний игрок забил 1 гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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