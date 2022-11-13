«ПСЖ» близок к продлению контракта с Верратти

«ПСЖ» близок к тому, чтобы продлить контракт с полузащитником Марко Верратти, сообщает L'Equipe.

По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. 30-летний итальянец чувствует себя комфортно в парижском клубе и готов остаться.

Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за французскую команду.

Нынешний контракт Верратти с клубом действует до конца июня 2024 года.