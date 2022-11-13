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Сегодня, 08:29

«ПСЖ» близок к продлению контракта с Верратти

Иван Торопцев
Корреспондент
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«ПСЖ» близок к тому, чтобы продлить контракт с полузащитником Марко Верратти, сообщает L'Equipe.

По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. 30-летний итальянец чувствует себя комфортно в парижском клубе и готов остаться.

Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за французскую команду.

Нынешний контракт Верратти с клубом действует до конца июня 2024 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Марко Верратти
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
5
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
6
 Марсель 14 8 3 3 23-11 27
7
 Лилль 14 7 2 5 26-23 23
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
12
 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
 Нант 14 2 6 6 15-22 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 14 2 4 8 14-27 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
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38 тур
11.11 23:00
Лион – Ницца
 1 : 1
12.11 19:00
Ланс – Клермон Фут
 2 : 1
12.11 23:00
Ренн – Тулуза
 2 : 1
13.11 15:00
ПСЖ – Осер
 - : -
13.11 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.11 17:00
Лилль – Анже
 - : -
13.11 17:00
Монпелье – Реймс
 - : -
13.11 17:00
Нант – Аяччо
 - : -
13.11 19:05
Страсбур – Лорьян
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13.11 22:45
Монако – Марсель
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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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ПСЖ

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ПСЖ

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