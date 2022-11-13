«ПСЖ» близок к продлению контракта с Верратти
«ПСЖ» близок к тому, чтобы продлить контракт с полузащитником Марко Верратти, сообщает L'Equipe.
По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. 30-летний итальянец чувствует себя комфортно в парижском клубе и готов остаться.
Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за французскую команду.
Нынешний контракт Верратти с клубом действует до конца июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|12
|2
|0
|38-9
|38
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Лорьян
|14
|8
|3
|3
|25-20
|27
|
5
|Монако
|14
|8
|3
|3
|27-18
|27
|
6
|Марсель
|14
|8
|3
|3
|23-11
|27
|
7
|Лилль
|14
|7
|2
|5
|26-23
|23
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
12
|Реймс
|14
|3
|7
|4
|15-20
|16
|
13
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|14
|4
|1
|9
|23-28
|13
|
16
|Нант
|14
|2
|6
|6
|15-22
|12
|
17
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|
18
|Страсбур
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|
19
|Брест
|14
|2
|4
|8
|14-27
|10
|
20
|Анже
|14
|2
|2
|10
|15-33
|8
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.11
|23:00
|
Лион – Ницца
|1 : 1
|12.11
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|2 : 1
|12.11
|23:00
|
Ренн – Тулуза
|2 : 1
|13.11
|15:00
|
ПСЖ – Осер
|- : -
|13.11
|17:00
|
Брест – Труа
|- : -
|13.11
|17:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|13.11
|17:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Нант – Аяччо
|- : -
|13.11
|19:05
|
Страсбур – Лорьян
|- : -
|13.11
|22:45
|
Монако – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|11
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|9
|1
|2
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