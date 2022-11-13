«Ренн» обыграл «Тулузу» и продлил серию без поражений до 11 матчей

«Ренн» в матче 15-го тура чемпионата Франции обыграл «Тулузу» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Бенжамин Буриго и Арно Калимуэндо Муинга, гости ответили точным ударом Тийса Даллинги.

«Ренн» продлил серию без поражений в лиге 1 до 11 матчей и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице. «Тулуза» с 16 очками располагается на 12-й строчке.