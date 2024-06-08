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Булыкин рассказал, что может помешать Сафонову перейти в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал о факторах, которые могут сорвать переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонову многое может помешать перейти в «ПСЖ». Это и международная обстановка, и личная ситуация, и законодательство. Посмотрим, как все сложится.

Я желаю Матвею удачи. Желаю ему переехать в чемпионат Франции и поиграть в топ-клубе. Потому что это нереальный опыт, который получают единицы», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

30 мая известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» и «Краснодар» достигли договоренности о переходе Сафонова. Ожидается, что голкипер подпишет с парижанами пятилетний контракт.

В пятницу, 7 июня, издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. По данным источника, ограничение вступило в силу с 6 июня — на следующий день после того, как сборная России вместе с Сафоновым улетела в Минск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11772599-bulykin-obyasnil-chto-mozhet-pomeshat-safonovu-perejti-v-pszh.html
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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 2 : 0
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