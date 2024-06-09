Камавинга: «Реал» — клуб, который нужен Мбаппе после «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга поделился мнением о переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб

«Это его логическое продолжение карьеры. «Реал» — клуб, который был ему нужен после «ПСЖ», — цитирует Камавинга Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).