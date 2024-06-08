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«Наполи» не планирует отпускать Кварацхелию в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, скорее всего, не покинет команду в ближайшее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

Ранее в СМИ писали, что футболист может стать игроком «ПСЖ». Однако новый главный тренер неаполитанцев Антонио Конте настаивает на том, что игрока нужно сохранить. В ближайшее время стороны могут объявить о продлении контракта.

1 июня L'Equipe сообщал, что Кварацхелия и «ПСЖ» договорились о переходе.

Вингер выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт Кварацхелии с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

С февраля по июнь 2019 года Кварацхелия выступал за московский «Локомотив», с июля 2019 года по март 2022 года — за казанский «Рубин».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
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 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
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 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
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7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
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 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
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 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
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 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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