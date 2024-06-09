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Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции из-за болей в спине

Руслан Минаев
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку национальной команды из-за болей в спине, сообщает RMC Sport. Команда Дидье Дешама готовится к товарищеской встрече с Канадой 9 июня.

По данным источника, форвард испытывал проблемы со спиной в течение 72 часов, еще до игры с Люксембургом 5 июня.

Отмечается, что дискомфорт не носит серьезный характер. Дополнительное обследование будет проведено в воскресенье утром.

Матч Франция — Канада состоится 9 июня в 22.15 мск.

Сборная Франции объявила окончательную заявку на Евро-2024

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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