Представитель экс-жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный срыв перехода голкипера в «ПСЖ».

«Относительно установления запрета на выезд за пределы РФ Матвея Сафонова, насколько мне известно, судебный пристав действительно принял такое постановление и ограничил ему выезд за пределы страны. Относительно информации в сети о размере задолженности по алиментам: не могу ее подтвердить или опровергнуть», — сказал Шилов «СЭ».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что голкиперу сборной России и «Краснодара» Матвею Сафонову установлен запрет на выезд из РФ из-за долга в 60 миллионов рублей. Из-за этого его трансфер во французский «ПСЖ» находится под угрозой срыва.

На данный момент футболист вместе со сборной России находится в Минске, где вечером примет участие в товарищеской игре национальной команды. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.