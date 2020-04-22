Президент «ПСЖ» ждет от игроков соглашения на снижение зарплаты

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелайфи рассчитывает, что игроки согласятся на сокращение зарплат в связи с паузой в сезоней из-за коронавируса. Между клубом и игроками продолжаются дискуссии по этому поводу.

— Я ожидаю, что они приложат усилия для своего клуба. Они знают свои обязанности, — цитирует RMC Аль-Хелайфи. — Также хочу, чтобы каждый выполнял свои обязанности, сохраняя свою физическую форму.