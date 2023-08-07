Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи считает Мбаппе предателем

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи категорически против того, чтобы форвард парижан Килиан Мбаппе вернулся в основной состав клуба, сообщает Le Parisien.

Ранее журналист Марио Кортегана заявил, что 24-летний француз не попадет в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции. Marca сообщала, что 24-летний француз будет отдельно тренироваться с игроками, выставленными на трансфер.

Отмечается, что босс парижан считает Мбаппе предателем из-за его отказа подписывать новый контракт с клубом.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.