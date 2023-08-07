Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в товарищеском матче с «Баварией»

Стал известен стартовый состав «Монако» на товарищеский матч с «Баварией».

«Монако»: Кен, Матсима, Марипан, Магасса, Вандерсон, Фофана, Камара, Кайо Энрике, Головин, Минамино, Бен-Йеддер.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18.00 по мск. Игра пройдет на стадионе «Альпенбауэр Шпортпарк» в Германии.