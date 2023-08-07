Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в товарищеском матче с «Баварией»
Стал известен стартовый состав «Монако» на товарищеский матч с «Баварией».
«Монако»: Кен, Матсима, Марипан, Магасса, Вандерсон, Фофана, Камара, Кайо Энрике, Головин, Минамино, Бен-Йеддер.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18.00 по мск. Игра пройдет на стадионе «Альпенбауэр Шпортпарк» в Германии.
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
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9
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0-0
|0
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16
|Нант
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|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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|Метц
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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