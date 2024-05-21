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«Монако» извинился за игрока, заклеившего на футболке эмблему ЛГБТ*

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Мохамед Камара.
Фото Reuters

«Монако» извинился за жест полузащитника клуба Мохамеда Камара, прикрывшего антигомофобный логотип на своей футболке по религиозным причинам.

19 мая перед матчем 34-го тура лиги 1 с «Нантом» (4:0) малийский футболист ушел с поля во время общего фото команд в поддержку ЛГБТ* (экстремистская организация, запрещенная в РФ), а также заклеил их эмблему скотчем.

«Мохамед сделал это по религиозным соображениям. Это очень деликатная тема на всех уровнях, потому что мы также должны уважать все религии. Но как организация, мы очень опечалены этим эпизодом и хотим дать понять, что не поддерживаем это», — цитирует генерального менеджера клуба Тьяго Скуро France Press.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала наложить на «Монако» строгие санкции в отношении Камара.

Футбол
ФК Монако
19
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Отец Кузяева заявил, что игрок хотел бы провести отпуск в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 42
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
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34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
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Тулуза – Брест
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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