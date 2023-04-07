Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи посетил утреннюю тренировку команды

Ранее парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Килиан раскритиковал видео, заявив: «ПСЖ» — отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен». Аль-Хелаифи также остался недоволен этой идеей «ПСЖ».