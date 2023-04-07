Икарди заявил о желании остаться в «Галатасарае»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», рассказал о желании продолжить играть в турецком клубе.

«Хочу остаться в Стамбуле. В «ПСЖ» я играл с лучшими футболистами мира, но ничего не слышал о себе. Здесь мне гораздо лучше», — цитирует Икарди TNT Sports Argentina.

Соглашение футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Икарди провел за «Галатасарай» 17 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами.