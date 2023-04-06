Президент «ПСЖ» недоволен ситуацией с промороликом. Он не хочет, чтобы в клубе росла напряженность
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи возмущен ситуацией с промороликом клуба, сообщает RMC Sport.
По данным источника, Аль-Хелаифи не хочет, чтобы в клубе росла напряженность, особенно в отношении Килиана Мбаппе. Он собирается принять определенные меры в связи с публикацией этого видео.
Также информируется, что президент «ПСЖ» лично позвонил Мбаппе, чтобы обсудить ситуацию.
Ранее парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Килиан раскритиковал видео, заявив: «ПСЖ» — отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|21
|3
|5
|68-29
|66
|
2
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|
3
|Ланс
|29
|17
|9
|3
|48-21
|60
|
4
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|
5
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|
6
|Лилль
|29
|15
|7
|7
|54-37
|52
|
7
|Ницца
|29
|11
|12
|6
|38-26
|45
|
8
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|
9
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|
10
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|
11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|
12
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|
13
|Клермон Фут
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|
14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|
15
|Страсбур
|29
|5
|11
|13
|37-50
|26
|
16
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|
17
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|
18
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|
19
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|
20
|Анже
|29
|2
|5
|22
|22-64
|11
|7.04
|22:00
|
Ланс – Страсбур
|- : -
|8.04
|18:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|8.04
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|9.04
|14:00
|
Лион – Ренн
|- : -
|9.04
|16:00
|
Аяччо – Осер
|- : -
|9.04
|16:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|9.04
|16:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|9.04
|16:00
|
Труа – Клермон Фут
|- : -
|9.04
|18:05
|
Нант – Монако
|- : -
|9.04
|21:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|22
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|23
|2
|2