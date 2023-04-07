Гальтье — о недовольстве Мбаппе промороликом «ПСЖ»: «Инцидент исчерпан, Килиан улыбался на тренировке»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал публичное недовольство Килиана Мбаппе на тему рекламного ролика парижан.

Ранее «ПСЖ» выпустил видео с рекламой абонементов на следующий сезон, центральной фигурой которого стал 24-летний француз. Лионеля Месси и Неймара не оказалось в проморолике. Мбаппе высказал недовольство публикацией этого видео, заявив, что «ПСЖ» — это не «Килиан Сен-Жермен».

«Мне очень трудно выразить свое мнение, это, очевидно, касается Мбаппе и клуба. Сегодня утром Килиан был в очень хорошем настроении на тренировке, улыбался. Он прервал занятие из-за дискомфорта в бедре, но это не поставит под угрозу его участие в матче с «Ниццей». Я знаю, что между руководством и Килианом было много разговоров. Этот инцидент исчерпан», — приводит слова Гальтье RMC Sport.