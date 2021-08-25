Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер считает, что полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи вводит в заблуждение, демонстрируя свою шею на камеру в качестве доказательства носильственных действий против него. После игры 3-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель» в интернете появились фотографии троих пострадавших — Димитри Пайета, Матео Гендузи и Луана Переса.

«Помимо фотографии, которую мы видим повсюду, не было никакого насилия в отношении игроков «Марселя». Между прочим, у Гендузи не было никаких следов на шее, когда он находится на поле. В тот вечер спортивная реальность такова, что был сыгран матч, в котором мы вели 1:0, осталось пятнадцать минут, рефери, проконсультировавшись с властями, возобновил матч, и есть команда, которая отказалась возобновить матч. В исходе нет никаких сомнений. Техническое поражение — это по правилам», — приводит Goal слова Ривера.

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

Матч в Ницце была остановлена на 75-й минуте из-за начавшихся беспорядков. Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет бросил в сторону болельщиков «Ниццы» одну из бутылок, которыми его стали закидывать перед подачей углового. Такие действия со стороны футболиста привели в ярость фанатов, который попытались прорваться на поле и разобраться с Пайетом. В дело пришлось вмешаться стюардам и игрокам «Ниццы», которые старались остановить своих фанатов. В итоге несколько человек все же выбежали на поле, после чего команды отправились в раздевалки. Спустя почти час игроки «Ниццы» вернулись на поле, а «Марсель» отказался этого делать, поэтому арбитр дал свисток на возобновление встречи, а затем сразу же об ее окончании.