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«Ницца» проведет матч с «Бордо» без зрителей

03:59
Беспорядки на матче «Ницца» — «Марсель». Фото Twitter
Беспорядки на матче «Ницца» — «Марсель». Фото Twitter
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В среду, 25 августа, состоялось заседание дисциплинарного комитета профессиональной футбольной лиги Франции по поводу беспорядков во время матча 3-го тура лиги 1 «Ницца» — «Марсель».

Матч &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Марсель&raquo; был прерван из-за поведения болельщиков.Хаос в Ницце: десятки фанатов выбежали на поле. Матч «Марселя» прерван

Во-первых, тренер «Марселя» по физподготовке Пабло Фернандес отстранен от всех профессиональных функций ПФЛ до дальнейшего уведомления. Специалист во время беспорядков на поле ударил болельщика «Ниццы».

Во-вторых, «Ницца» ближайший домашний матч против «Бордо» обязана провести без зрителей.

Дальнейшие санкции к клубам будут приняты на следующем заседании после дополнительных разбирательств — 8 сентября.

Напомним, в конце второго тайма матча «Ницца» — «Марсель» на поле развязалась потасовка с участием болельщиков и футболистов. Ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъяренные фанаты «орлят» вырвались на поле. «Марсель» отказался выходить на поле для доигровки встречи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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