«Ницца» проведет матч с «Бордо» без зрителей

В среду, 25 августа, состоялось заседание дисциплинарного комитета профессиональной футбольной лиги Франции по поводу беспорядков во время матча 3-го тура лиги 1 «Ницца» — «Марсель».

Во-первых, тренер «Марселя» по физподготовке Пабло Фернандес отстранен от всех профессиональных функций ПФЛ до дальнейшего уведомления. Специалист во время беспорядков на поле ударил болельщика «Ниццы».

Во-вторых, «Ницца» ближайший домашний матч против «Бордо» обязана провести без зрителей.

Дальнейшие санкции к клубам будут приняты на следующем заседании после дополнительных разбирательств — 8 сентября.

Напомним, в конце второго тайма матча «Ницца» — «Марсель» на поле развязалась потасовка с участием болельщиков и футболистов. Ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъяренные фанаты «орлят» вырвались на поле. «Марсель» отказался выходить на поле для доигровки встречи.