Нападающий сборной Гондураса, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив», перешел в «Бордо»

Нападающий Альберт Элис перешел из «Боавишты» в «Бордо». Французский клуб арендовал 25-летнего игрока сборной Гондураса на один сезон с правом выкупа.

В начале лета португальские СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны московским «Спартака» и «Локомоитва».

В прошлом сезоне Элис провел 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач. В составе сборной Гондураса он провел 48 матчей и забил 11 голов.