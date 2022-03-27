Фабрегас: «Футбол стал роботизированным. Все основано на науке, числах и датчиках»

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас поделился мнением об изменениях в современном футболе.

«Футбол стал роботизированным, — приводит слова Фабрегаса Marca. — Нынешние методики основаны на множестве автоматических действий, когда тренер ставит игрока в определенную позицию и говорит ему, как далеко он должен пасовать в определенный момент».

По словам полузащитника, многие тренеры одержимы цифрами.

«Если игрок не выдает эти цифры, он не готов играть, а во время отдыха должен выполнять эти нормативы, чтобы поддерживать уровень. В этом плане я немного старомоден. У меня в карьеры были великолепные моменты, отличные этапы, целые сезоны, когда я был в отличной форме физически и эмоционально без тренировок. Сейчас все выглядит так, что если ты не тренируешься, то не потянешь. Все основано на науке, числах и датчиках», — сказал он.

В нынешнем сезоне 34-летний испанец принял участие в пяти матчах за «Монако» и не отметился результативными действиями.