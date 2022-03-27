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Фабрегас: «Футбол стал роботизированным. Все основано на науке, числах и датчиках»

Франсеск Фабрегас рассказал об изменениях в современном футболе
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас поделился мнением об изменениях в современном футболе.

«Футбол стал роботизированным, — приводит слова Фабрегаса Marca. — Нынешние методики основаны на множестве автоматических действий, когда тренер ставит игрока в определенную позицию и говорит ему, как далеко он должен пасовать в определенный момент».

По словам полузащитника, многие тренеры одержимы цифрами.

«Если игрок не выдает эти цифры, он не готов играть, а во время отдыха должен выполнять эти нормативы, чтобы поддерживать уровень. В этом плане я немного старомоден. У меня в карьеры были великолепные моменты, отличные этапы, целые сезоны, когда я был в отличной форме физически и эмоционально без тренировок. Сейчас все выглядит так, что если ты не тренируешься, то не потянешь. Все основано на науке, числах и датчиках», — сказал он.

В нынешнем сезоне 34-летний испанец принял участие в пяти матчах за «Монако» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2022/03/27/623ef238268e3e69318b4604.html
Сеск Фабрегас
Футбол
ФК Монако
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 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
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 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
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 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
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 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
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 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
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 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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 - : -
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 - : -
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