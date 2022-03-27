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Бывший тренер сборной Аргентины — о свисте в адрес Месси: «Это неуважение к лучшему игроку мира»

Бывший тренер сборной Аргентины осудил освиставших Месси болельщиков «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Клаудио Хуньяли, бывший ассистент главного тренера сборной Аргентины Алехандро Сабельи, высказался о поведении болельщиков «ПСЖ», освистывавших нападающего команды Лионеля Месси во время матча 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0).

«Я включил матч, но не смог долго на это смотреть и переключил канал, — приводит слова Хуньяли Eurosport. — Как по мне, это неуважение к лучшему игроку мира. Так решения не найти, точно нет. Так ситуацию не улучшить».

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.

Источник: https://www.eurosport.com/football/a-lack-of-respect-psg-fans-booing-lionel-messi-at-home-games-is-wrong-says-ex-argentina-assistant-cl_sto8859046/story.shtml
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 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
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 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
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 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
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 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
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 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
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 Монако 29 12 8 9 43-30 44
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 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
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 Лион 29 11 10 8 40-37 42
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 Нант 29 12 6 11 36-31 42
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 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
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 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
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 Брест 29 9 8 12 36-43 35
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 Анже 29 8 8 13 32-41 32
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 Труа 29 7 8 14 27-42 29
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 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
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 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
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 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
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 Метц 29 4 11 14 26-52 23
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 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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 - : -
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 - : -
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