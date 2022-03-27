Клаудио Хуньяли, бывший ассистент главного тренера сборной Аргентины Алехандро Сабельи, высказался о поведении болельщиков «ПСЖ», освистывавших нападающего команды Лионеля Месси во время матча 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0).

«Я включил матч, но не смог долго на это смотреть и переключил канал, — приводит слова Хуньяли Eurosport. — Как по мне, это неуважение к лучшему игроку мира. Так решения не найти, точно нет. Так ситуацию не улучшить».

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.