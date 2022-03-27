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Дешам: «Тчуамени — игрок высокого уровня. Он умеет отбирать мяч лучше, чем Погба»

Главный тренер сборной Франции Дешам оценил игру Тчуамени в матче с Кот-д'Ивуаром
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру полузащитника Орельена Тчуамени в товарищеском матче с командой Кот-д'Ивуара (2:1).

«Тчуамени — игрок высокого уровня, — приводит слова Дешама GFFN. — У него огромный потенциал, он умеет контролировать игру. Орельен уже доказывал это в предыдущих играх, когда выходил в стартовом составе или на замену«.

Тренер отметил, что у Тчуамени тандем с полузащитником Полем Погба.

«Он умеет отбирать мяч лучше, чем Погба, который тяготеет к атакующей игре. Они реально играли тандемом, а иногда формировали трио с Гризманном, и это важно», — сказал он.

Напомним, что во встрече с Кот-д'Ивуаром (2:1) полузащитник забил победный мяч.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/didier-deschamps-on-aurelien-tchouameni-he-has-enormous-potential/
Дидье Дешам
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