Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру полузащитника Орельена Тчуамени в товарищеском матче с командой Кот-д'Ивуара (2:1).

«Тчуамени — игрок высокого уровня, — приводит слова Дешама GFFN. — У него огромный потенциал, он умеет контролировать игру. Орельен уже доказывал это в предыдущих играх, когда выходил в стартовом составе или на замену«.

Тренер отметил, что у Тчуамени тандем с полузащитником Полем Погба.

«Он умеет отбирать мяч лучше, чем Погба, который тяготеет к атакующей игре. Они реально играли тандемом, а иногда формировали трио с Гризманном, и это важно», — сказал он.

Напомним, что во встрече с Кот-д'Ивуаром (2:1) полузащитник забил победный мяч.