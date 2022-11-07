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Сегодня, 10:45

Головин о голе в ворота «Тулузы»: «Бил на исполнение в дальний угол»

Головин рассказал о голе в ворота «Тулузы»
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу над «Тулузой» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Франции.

«Получилась хорошая, яркая игра. Мы доминировали и владели преимуществом, много атаковали, создавали моменты. На ворота соперника было постоянное давление, которое воплотилось в два забитых мяча. Красивый гол в моем исполнении? Со стороны виднее насколько он хорош, но могу сказать, что бил на исполнение в дальний угол. Все удачно сложилось. На самом деле мог забить еще в этом матче, были хорошие возможности. С чем связано, что стал больше бить, брать игру на себя? Нет какой-то одной причины. Это и требование тренерского штаба, и собственные ощущения позволяют действовать именно так. Все-таки и в команде, и в Лиге играю уже не первый год. Есть определенная уверенность и понимание того, как нужно сыграть в той или иной ситуации. Самое главное, чтобы все это было на пользу команде. Так оно и получается», — сказал Головин «СЭ».

По версии Whoscored, российский полузащитник с оценкой 8,9 был признан лучшим игроком матча.

По версии Sofascore, Головин набрал 8,6 балла за игру.

В этом сезоне 26-летний хавбек провел за «Монако» 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Александр Головин
ФК Монако
ФК Тулуза
0
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 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Ренн 14 8 4 2 29-13 28
4
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
5
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
6
 Марсель 14 8 3 3 23-11 27
7
 Лилль 14 7 2 5 26-23 23
8
 Лион 14 6 2 6 22-17 20
9
 Клермон Фут 14 5 4 5 18-21 19
10
 Ницца 14 5 4 5 14-16 19
11
 Тулуза 14 4 4 6 19-25 16
12
 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
 Нант 14 2 6 6 15-22 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 14 2 4 8 14-27 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
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4.11 23:00
Труа – Осер
 1 : 1
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 4 : 2
5.11 23:00
Анже – Ланс
 1 : 2
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 1 : 2
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 1 : 1
6.11 17:00
Ницца – Брест
 1 : 0
6.11 17:00
Реймс – Нант
 1 : 0
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 0 : 2
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 1 : 1
6.11 22:45
Марсель – Лион
 1 : 0
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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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Лионель Месси

ПСЖ

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ПСЖ

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