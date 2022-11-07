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Жиго — о победном голе в матче с «Лионом»: «Я мечтал о таком голе, это необыкновенно»

Жиго высказался о своем голе в победном матче «Марселя» с «Лионом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Марселя» Самюэль Жиго.
Фото AFP

Защитник «Марселя» Самюэль Жиго поделился эмоциями после забитого гола в матче с «Лионом» (1:0) в 14-м туре чемпионата Франции.

Бывший футболист «Спартака» головой замкнул подачу с углового под конец первого тайма. Для 29-летнего защитника этот гол стал вторым в составе команды за девять матчей в чемпионате Франции.

«Это невероятно. Для меня это просто великолепно забить гол за «Марсель», я мечтал о таком голе, это необыкновенно. Все произошло как-то само собой. Самое главное — это победа. Наши сторонники были превосходны с самого начала. Нам было трудно после неудачного выступления. Лучшим средством была победа дома над «Лионом», — приводит слова Жиго RMC Sport.

«Марсель» прервал серию из четырех подряд матчей без побед в лиге 1. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/om-ol-gigot-raconte-sa-folle-celebration-avec-les-supporters_AV-202211070031.html
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Лион
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 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Ренн 14 8 4 2 29-13 28
4
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
5
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
6
 Марсель 14 8 3 3 23-11 27
7
 Лилль 14 7 2 5 26-23 23
8
 Лион 14 6 2 6 22-17 20
9
 Клермон Фут 14 5 4 5 18-21 19
10
 Ницца 14 5 4 5 14-16 19
11
 Тулуза 14 4 4 6 19-25 16
12
 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
 Нант 14 2 6 6 15-22 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 14 2 4 8 14-27 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
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4.11 23:00
Труа – Осер
 1 : 1
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 4 : 2
5.11 23:00
Анже – Ланс
 1 : 2
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 1 : 2
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 1 : 1
6.11 17:00
Ницца – Брест
 1 : 0
6.11 17:00
Реймс – Нант
 1 : 0
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 0 : 2
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 1 : 1
6.11 22:45
Марсель – Лион
 1 : 0
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 11 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 9 1 2
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