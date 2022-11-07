Гальтье: «Это лучшая версия Неймара из тех, что мы видели в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением об игре нападающего Неймара в этом сезоне.

«Неймар работает на команду. Кажется, это лучшая версия Неймара из тех, что мы видели в «ПСЖ», — приводит слова Гальтье L'Equipe.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец сыграл в составе «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.