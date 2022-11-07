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Сегодня, 11:19

Гальтье: «Это лучшая версия Неймара из тех, что мы видели в «ПСЖ»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением об игре нападающего Неймара в этом сезоне.

«Неймар работает на команду. Кажется, это лучшая версия Неймара из тех, что мы видели в «ПСЖ», — приводит слова Гальтье L'Equipe.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец сыграл в составе «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Christophe-galtier-a-observe-une-certaine-retenue-de-ses-joueurs-contre-lorient-avant-le-mondial/1363363
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Ренн 14 8 4 2 29-13 28
4
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
5
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
6
 Марсель 14 8 3 3 23-11 27
7
 Лилль 14 7 2 5 26-23 23
8
 Лион 14 6 2 6 22-17 20
9
 Клермон Фут 14 5 4 5 18-21 19
10
 Ницца 14 5 4 5 14-16 19
11
 Тулуза 14 4 4 6 19-25 16
12
 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
 Нант 14 2 6 6 15-22 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 14 2 4 8 14-27 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Труа – Осер
 1 : 1
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 4 : 2
5.11 23:00
Анже – Ланс
 1 : 2
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 1 : 2
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 1 : 1
6.11 17:00
Ницца – Брест
 1 : 0
6.11 17:00
Реймс – Нант
 1 : 0
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 0 : 2
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 1 : 1
6.11 22:45
Марсель – Лион
 1 : 0
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 11 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 9 1 2
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