Гальтье: «Это лучшая версия Неймара из тех, что мы видели в «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением об игре нападающего Неймара в этом сезоне.
«Неймар работает на команду. Кажется, это лучшая версия Неймара из тех, что мы видели в «ПСЖ», — приводит слова Гальтье L'Equipe.
В нынешнем сезоне 30-летний бразилец сыграл в составе «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|12
|2
|0
|38-9
|38
|
2
|Ланс
|14
|10
|3
|1
|24-9
|33
|
3
|Ренн
|14
|8
|4
|2
|29-13
|28
|
4
|Лорьян
|14
|8
|3
|3
|25-20
|27
|
5
|Монако
|14
|8
|3
|3
|27-18
|27
|
6
|Марсель
|14
|8
|3
|3
|23-11
|27
|
7
|Лилль
|14
|7
|2
|5
|26-23
|23
|
8
|Лион
|14
|6
|2
|6
|22-17
|20
|
9
|Клермон Фут
|14
|5
|4
|5
|18-21
|19
|
10
|Ницца
|14
|5
|4
|5
|14-16
|19
|
11
|Тулуза
|14
|4
|4
|6
|19-25
|16
|
12
|Реймс
|14
|3
|7
|4
|15-20
|16
|
13
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|14
|4
|1
|9
|23-28
|13
|
16
|Нант
|14
|2
|6
|6
|15-22
|12
|
17
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|
18
|Страсбур
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|
19
|Брест
|14
|2
|4
|8
|14-27
|10
|
20
|Анже
|14
|2
|2
|10
|15-33
|8
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|23:00
|
Труа – Осер
|1 : 1
|5.11
|19:00
|
Аяччо – Страсбур
|4 : 2
|5.11
|23:00
|
Анже – Ланс
|1 : 2
|6.11
|15:00
|
Лорьян – ПСЖ
|1 : 2
|6.11
|17:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|1 : 1
|6.11
|17:00
|
Ницца – Брест
|1 : 0
|6.11
|17:00
|
Реймс – Нант
|1 : 0
|6.11
|17:00
|
Тулуза – Монако
|0 : 2
|6.11
|19:05
|
Лилль – Ренн
|1 : 1
|6.11
|22:45
|
Марсель – Лион
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|11
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|9
|1
|2
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