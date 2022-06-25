Стротман может перейти из «Марселя» в «Верону»
Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман не входит в планы клуба на следующий сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 32-летний нидерландец ведет переговоры с «Вероной» о заключении контракта.
Ранее спортивный директор итальянского клуба Франческо Маррокку уже работал с полузащитником «Марселя».
В прошедшем сезоне Стротман провел в аренде в «Кальяри». Он принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Ланс – Брест
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Ренн – Лорьян
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