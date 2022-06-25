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Сегодня, 08:13

Стротман может перейти из «Марселя» в «Верону»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман не входит в планы клуба на следующий сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний нидерландец ведет переговоры с «Вероной» о заключении контракта.

Ранее спортивный директор итальянского клуба Франческо Маррокку уже работал с полузащитником «Марселя».

В прошедшем сезоне Стротман провел в аренде в «Кальяри». Он принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1540535754165604352
Кевин Стротман
Футбол
ФК Верона
ФК Кальяри
ФК Марсель
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